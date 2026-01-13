金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け12日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は大幅続伸し、取引の中心となる2月渡しが前週末比113.80ドル高の1オンス＝4614.70ドルで取引を終えた。中心限月の終値として初めて4600ドル台を付け、最高値を更新した。米司法当局が連邦準備制度理事会（FRB）の建物改修工事に関する報告を巡りパウエル議長の捜査を開始。金融政策運営の先行き不透明感が広がり、安