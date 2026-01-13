【サンパウロ共同】ベネズエラ政府は12日、8日から実施している政治犯の釈放について、対象者は116人だと発表した。トランプ米政権は釈放を求めて圧力をかけており、人権団体はリスト公表など透明性の確保を訴えている。政府は声明で、ロドリゲス暫定大統領による「対話や平和を重視した政策」に基づいた対応の一環と説明。今後も政治犯の扱いに関して見直しを進めるとしている。マドゥロ政権下で当局は野党に対する弾圧を強