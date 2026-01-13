13日未明、東京・練馬区の住宅で火事がありました。2人が搬送されましたが命に別条はないということです。消防などによりますと13日午前0時ごろ、東京都練馬区関町北で「隣が燃えている、ベランダに1人逃げ遅れ」と119番通報がありました。消防車35台が出動し通報から2時間後に鎮圧が確認されました。火元の住宅を含めて5棟、およそ125平方メートルが焼けたということです。この火事で火元に住む60代の男女が救急搬送されましたが