気温の高い夏に発生しやすいイメージがある食中毒に、冬も注意するよう厚生労働省が呼びかけている。冬はノロウイルスの感染者が増える時期で、調理前の手洗いなどを徹底するよう強調。家族間や学校、高齢者施設での感染拡大を防ぐため、効果的な洗濯の仕方や食器の消毒方法をホームページで解説している。厚労省によると、2024年の食中毒患者数は1万4229人で、原因の6割をノロウイルスが占めた。例年、発生件数の6割が11〜2月