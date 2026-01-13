NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4614.70（+113.80+2.53%） 金２月限は大幅続伸。時間外取引では、イラン情勢に対する懸念や、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が司法省から刑事訴追の可能性を示す召喚状が届いたことを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米ＦＲＢの独立性に対する懸念を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS