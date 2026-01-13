◇全国高校サッカー選手権決勝神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日MUFG国立）全国高校サッカー選手権決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が3―0で鹿島学園（茨城）を撃破し、創部24年目で初優勝を飾った。鹿児島県勢では21大会ぶりの頂点で、全国高校総体と合わせて史上6校目の夏冬2冠を達成。鹿児島実OBで95年度優勝メンバーの有村圭一郎監督（48）は選手時代に続く栄冠を手にした。試合終了の笛が鳴ると、有村監督