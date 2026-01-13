■ヴィッツ 1,480円(+300円、+25.4％) ストップ高 ヴィッツ [東証Ｓ]がストップ高。9日正午ごろに発表した第1四半期（9-11月）連結決算が、売上高14億1600万円（前年同期比34.6％増）、営業利益2億3100万円（同2.0倍）、純利益1億6500万円（同92.6％増）と大幅な増収増益となり、通期計画に対する進捗率も営業利益で40％と高いことが好感された。主力の組み込みソフトウェアの技術分野で自動車及び産業機器向けの売り上