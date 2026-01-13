ヤクルト新人合同自主トレ初のサイン会を実施し、ドラフト1位の松下（法大）は「初めてファンの皆さんにサインをして、プロ野球選手になったなと感じた」と初々しさを見せた。祝日ともあって埼玉・戸田グラウンドには多くのファンが集結。「凄く応援してくださるのも感じた。ファンの方の期待に応えられるようなプレーをしたい」と思いを新たにした。