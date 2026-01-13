ヤクルトの岩田が西川遥輝流トレーニングで「1番・中堅」定着を誓った。24年から自主トレを共にした師匠から「もう一人でできるやろ。大体教えたと言ってもらえた」と今冬は埼玉・戸田を中心に自立して練習。「ランニング系だけでも1時間半ぐらいかかる」と豊富な練習量で追い込んだ。昨季は126試合に出場。「上の（打順の）方を打ちたい。出塁率は求めていきたい」と見据えた。