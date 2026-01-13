プロ2年目を年男として迎える巨人・浦田が今年初めて川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、「積極性をどんどん出していきたい」と誓いを立てた。新たな相棒も携えた。俊足自慢の午（うま）年でも、グラブにはチーターの刺しゅうを施した。「（陸上）動物の中で一番速いし、チーターになりたいと思っている」。球団では選手を動物に見立てた「パペットシリーズ」のグッズが人気。「活躍次第ですけど（選べるなら）チーターで」とグ