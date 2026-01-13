JRA2歳レコード決着となった前走の葉牡丹賞で2着とハイレベルな走りを披露したポルフュロゲネトス。矢嶋師は「狭くなるところがあり、スムーズならもっと…という感じだった。速い時計にも対応できたし、あの内容を踏まえて重賞を使うことにした」と、敗戦の中にも収穫があったことを強調する。調教師に転身する前は手塚久厩舎で調教助手を務めていた同師。「師弟対決？そうですね。いい競馬ができると思います」と気合十分だ