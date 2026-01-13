注目の3歳馬を紹介する「RoadtoClassic」は、日曜中山のメイン「第66回京成杯」で重賞初挑戦するソラネルマンをピックアップする。23年の優勝馬ソールオリエンスが皐月賞、24年Vのダノンデサイルがダービーを制した近年注目の出世レース。母の母がG1・6勝馬ブエナビスタという良血のフィエールマン産駒が、クラシック本番につながる一戦で初タイトル奪取を狙う。自らが育てた名馬の血を受け継ぐ期待の若駒。手塚久師にとっ