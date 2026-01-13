ロッテのドラフト3位左腕・奥村（横浜）が12日、同1位右腕・石垣元（健大高崎）と2人でロッテの「国宝」となることを誓った。「映画は片方だけでしたけど、（石垣元と）両方とも“国宝”になれるよう頑張ります」。映画とは少しだけ結末を変えて、プロの世界でともに主役を演じ切るつもりだ。昨年11月に大ヒット中の作品を横浜市内の映画館で1人で観賞。約3時間の上映時間ながら「一瞬で終わった。めっちゃ楽しかったし、面白