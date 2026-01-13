巨人・中川が山陽（広島）の2学年先輩にあたるDeNA・森原との自主トレを「新しい刺激がもらえたので良かった」と振り返った。1週間の期間で同じ救援投手として意見交換。国内FA権を行使せずに残留した11年目の今季へ「森原さんは（マウンド上で）楽しむタイプなので、そういうところを取り入れていきたい」と新境地をイメージした。