◇全国高校サッカー選手権決勝神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日MUFG国立）全国高校サッカー選手権の大会優秀選手36人が発表された。優勝した神村学園からは7得点で得点王に輝いたFW日高や6得点のFW倉中、町田内定のFW徳村ら最多の8人、準優勝の鹿島学園からGKプムラピーら7人が選ばれた。川崎F内定のMF長（昌平）、横浜M内定のDF村上（大津）らも名を連ねた。