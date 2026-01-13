ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１２日、鹿児島県鹿屋市の串良平和公園で、ロッテ・井上らと行う自主トレを公開した。通算８６８本塁打を誇るソフトバンク・王貞治会長の逸話を参考に、模造刀を使った“珍トレーニング”で「再現性」を体感。ケガで左手指手術を経験した昨季を経て、今季は「１４３試合出場」を目標に設定し、３月のＷＢＣ出場にも意欲を全開にした。昨年は釵（さい）と呼ばれる琉球古武術の武具を用いるなど