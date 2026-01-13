現役ドラフトでオリックスから西武に移籍した茶野が麦茶持参で自主トレに努めた。名前の通り「麦茶好き」を公言し、四国・徳島時代から麦茶を常飲。「本当に好きなんですよ。（スポーツドリンクより）麦茶の方が飲みやすい」と喉を潤した。26歳の外野手で昨季は3試合の出場に終わっただけに「いい形でバットを振れることを意識したい」とお茶パワーで練習に熱を“淹（い）れる”。