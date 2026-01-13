楽天の小郷が沖縄県内で自主トレを公開し、「握った感じがいい」と昨秋から試すソフトバンク・近藤モデルのバットで精力的に打ち込んだ。昨季は90試合で打率・173と低迷。「率が残らないと試合に出られない。出塁して足を使った攻撃がテーマ。その中で長打も出ればいい」と復活を期した。昨季限りで現役を引退した岡島アンバサダーから今季のイチ推し選手に指名され「素直にうれしかった。しっかり準備してチームを劇的に変