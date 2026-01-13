「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）両横綱は豊昇龍が一山本を、大の里は小結王鵬をそれぞれ寄り切った。新大関安青錦は義ノ富士に逆転の首投げを決め、大関琴桜は宇良を押し倒し、横綱、大関全員が連勝発進した。安青錦が星を拾った。義ノ富士に立ち合いで体を起こされ、一方的に押し込まれた。「これしかない。体が勝手に反応した」と首投げで逆転を狙った。裏返した相手の背中よりも、自身の左手の方が先に土