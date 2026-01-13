13日午前5時9分ごろ、石川県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は石川県能登地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.2と推定される。この地震による津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度4＝珠洲正院（石川）▽震度3＝珠洲、珠洲大谷（石川）▽震度2＝能登（石川）など▽震度1＝上越、佐渡（新潟）七尾、輪島（石川）など