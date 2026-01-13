ロッテ高卒3年目の寺地が東京都墨田区主催の「はたちのつどい」に出席し、スーツ姿で「より一層、社会人として自覚と責任を持ちながら行動をしていきたいと改めて思った」と決意を新たにした。昨季は初の規定打席に到達して打率・256。次代のスター候補は「野球でもファンの皆さまの期待に応えられるプレーを見せて、より応援してもらえる選手になりたい」と誓った。早坂も千葉県松戸市主催の成人式に出席した。