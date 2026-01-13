陸上女子８００メートルの日本記録保持者で東京世界選手権代表の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛＝が１２日、ヤンマースタジアム長居で取材に応じ、卒業後の進路として積水化学に今春入社することを発表した。「８００（メートル）を強くなりたいと思った時に一番強くなれると思ったのが積水化学だった。将来的にメダルを取れる選手になりたい」と意気込んだ。８月ごろに進路を決定。「あまり悩んでいない」と大学進学は視野に