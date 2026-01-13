日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第1話完成披露試写会＆トークセッションが1月10日に都内で開催され、主演を務める杉咲花をはじめ、成田凌、内堀太郎、今泉力哉監督が登壇した。【写真】『おちょやん』以来、杉咲と5年ぶりに共演する成田凌も登場■“平凡な時間”を大切にしている作品恋愛映画の名手と呼ばれる今泉監督が、監督＆脚本を務める本作は、冬と春の間を行き来するように、迷って、悩んで“好