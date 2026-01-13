巨人の育成ドラフト２位・林燦（きら）投手（２２）＝立正大＝が１２日、１３日から始まる新人合同自主トレを前に、休日返上で自主練習を行った。気合十分のルーキーは「明日から始まるので準備していきたい」と“開幕”を見据えた。鈍った感覚を取り戻す、充実の１時間だった。「これまでの練習で体を動かしてみたんですけど、なかなか自分が思うような感覚ではなかった」。年末年始に投げる時間が減ったこともあり、体の感覚