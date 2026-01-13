現役ドラフトで阪神から加入したロッテ・井上広大外野手（２４）が１２日、鹿児島県鹿屋市の串良平和公園で、ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）らと行う自主トレを公開した。内野手用のグラブを新調し、新天地で貪欲に出場機会を狙う姿勢を示した。本職は外野の井上だが、この日は一塁、三塁でノックを受けた。三塁にいたっては「高校２年生以来」だという。牧から足の運び方やハンドリングの指導を受け、堅実に打球を処理。「い