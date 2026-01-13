「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）大関経験者で再入幕の朝乃山が羽出山を寄り倒し、２０２４年名古屋場所３日目の美ノ海戦以来、５４５日ぶりの幕内白星となる初日を出した。三段目に番付を下げてからの再入幕を、史上初めて二度果たした３１歳は連勝、上位戦進出を誓った。両横綱は豊昇龍が一山本を、大の里は小結王鵬をそれぞれ寄り切った。新大関安青錦は義ノ富士に逆転の首投げを決め、大関琴桜は宇良を押し