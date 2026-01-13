気象庁によりますと午前5時9分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、珠洲市となっています。震源地は石川県能登地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。