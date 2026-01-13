巨人から現役ドラフトで日本ハム入りした菊地大稀投手（２６）が桐蔭横浜大の先輩・斎藤友貴哉投手（３１）と共闘を誓った。１２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で初めて練習。斎藤とも対面し「優しい先輩なので、いろいろ聞いていきたいな」と笑顔を見せた。これまでは長野県内で自主トレを実施。体のキレを出す練習を積み「平均球速を１５０キロ中盤ぐらいにしたい」と言う。「勝っている試合、接戦だったり、そこで投げること