巨人・井上温大投手（２４）が１２日、川崎市のジャイアンツ球場で自主トレ後、ポスティングシステムで米大リーグ・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）の存在が刺激になっていると明かした。昨季まで同じグラウンドで一緒に戦った主砲が海を渡り、最高峰の舞台に挑む。若武者は「上の世界がメジャーリーグだと思う。難しい世界に挑戦していくのも勇気がいる。かっこいい。すごいなと思います」と目を輝かせて語っ