１３日午前５時９分頃、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県の珠洲市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・２と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４石川県珠洲市