俳優・柿澤勇人（３８）が１２日、都内で行われた主演ミュージカル「ジキル＆ハイド」（３月１５日〜２９日、東京国際フォーラムホールＣほか）の製作発表会に、Ｗキャストを務める佐藤隆紀（３９）らと出席した。２００１年の日本初演以来、ミュージカルファンから長く愛されている傑作で、今回は新演出版で再演される。２３年に鹿賀丈史、石丸幹二からバトンを引き継いだ柿澤は、自身の初演時を「体力も精神もボロボロになっ