女子ゴルフで米ツアー2年目を迎える馬場咲希（20＝サントリー）が12日、出身地の東京都日野市で行われた「二十歳のつどい」に参加した。黒と金のあでやかな晴れ着姿で出席者を代表してスピーチも披露。家族や周囲への感謝、失敗や成功を重ねながらも挑戦を続けるゴルフと人生を重ねた誓いを巻物にしたためてきた。昨季はルーキーながらシード権を獲得し、今季の目標は「上位、優勝争いに絡みたい」と話す。自身初戦は恒例のタ