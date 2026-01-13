【調教師】木村師は管理馬初出走V。JRA重賞は25年東京スポーツ杯2歳S（パントルナイーフ）以来で通算39勝目。【種牡馬】ロードカナロア産駒は18年アーモンドアイ、19年ヴァルディゼール以来、7年ぶり3勝目。JRA重賞は25年鳴尾記念（デビットバローズ）以来で通算92勝目。