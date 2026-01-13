巨人の中川皓太投手（３１）が１２日、広島・山陽高の２学年先輩にあたるＤｅＮＡ・森原康平投手（３４）の自主トレに参加したことを明かし、脱ネガティブを目指すと誓った。年明けに１週間ほど広島県内などの施設でトレーニングを共にした。「森原さんはどちらかというと楽しむタイプ。そういうところも自分には足りないところだと思うので、見習って、というか、取り入れていきたい」と気づきがあった。マウンドでの心構えを