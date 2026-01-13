１２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動きについて、キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「公党間の約束もあったので、国民民主党なんかは『約束破りじゃないか！』なんて声もあげているわけですが…」と