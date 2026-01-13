巨人の浦田俊輔内野手（２３）が１２日、Ｇ球場で自主トレを行い「２番」奪取を目指し、武器の足を前面に押し出してアピールしていくことを誓った。阿部監督がスポーツ報知の新春インタビューで「１、２番は足を使いたい」と、２番の候補の一人として名前を挙げており「秋キャンプから本当にスピードが大事だとおっしゃっていて、その分、今年の自主トレはスピードアップをテーマにしてきたのでアピールしていきたい」とチャンス