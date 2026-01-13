13日午前5時9分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード4.2の地震が発生し、石川県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要13日午前5時9分頃、石川県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された