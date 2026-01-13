4番人気サウンドムーブが大外枠から見せ場たっぷりの2着。団野は好スタートから中団につけ、うまくためを利かす。ロスを極力、抑えたクレバーなリードで勝ち馬に迫るが、わずかに首差届かなかった。団野は「先々が楽しみになるレースができました。それでも、あそこまで行ったら勝ちたかった」と歯ぎしり。続けて「難しい枠でしたけど賞金を加算できて選択肢が増えるし、今後が楽しみです」と自厩舎に現れた新星に期待を寄せた