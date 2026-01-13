最内スタートの3番人気アルトラムスは枠と展開に泣いて3着。岩田望は天を仰いだ。「2戦目でイレ込みがきつかった。ゲートは（体勢を崩さず）立ったけどダッシュがつかず。内を突こうかと思ったがスペースがなく、外に切り替えた」と振り返る。最後方からロスを承知で外を回して4角では12番手。直線、目を引く伸びを見せたが前を捉えることはできなかった。それでも気持ちを切り替えて「最後は本当にいい脚。これから良くなる」