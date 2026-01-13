▼4着バルセシート（北村友）直線は外から、いい脚を使ってくれた。一定のリズムで走れて、もう少し器用なレースができるようになれば。▼5着モノポリオ（ルメール）反応は鈍いけど距離はマイルがいい。いい競馬をしてくれた。▼6着エイズルブルーム（池添）ここ2走の内容からテンに置かれる感じだったので、スタートから出して行ったら力んでしまった。最後はいい脚を使ってくれたので重賞でも、やれる力がありますね。▼