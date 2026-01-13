7月30日に還暦を迎える柴田善臣（59）が12日の中山9R成田特別をダカラフェスティヴで制し、今年初勝利を挙げるとともに自身のJRA最年長勝利記録を59歳5カ月14日に更新した。初めてコンビを組んだ8番人気の伏兵で鮮やかな追い込み。同馬を管理する奥平師も「さすがです。長距離戦はペースがしっかりつかめて当たりの柔らかい善臣さんに…とオーナーに推したんです」と絶賛する神騎乗。表彰式後、ファンのサイン攻めに遭った年男