「阪神新人合同自主トレ」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）南国・沖縄で鮮烈な輝きを放つ！阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１２日、今春キャンプ初の対外試合となる２月８日の練習試合・日本ハム戦（名護）出場に意欲を示した。「もちろん試合に出る機会があったら、早速結果を出すチャンスだと思っています」と腕をまくった。昨秋のドラフト会議では、新庄監督率いる日本ハムからも１位指名を受