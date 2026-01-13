◇大相撲初場所2日目（2026年1月12日両国国技館）大の里は初日を無事にクリアできたのが大きかった。自身初となる休場明けの場所。それなりに不安もあった中で一山本に会心の勝利を収めた。勝ちが一番の薬ではないですが、気分的にはだいぶ楽になったのではないでしょうか。過去に何度も苦杯をなめさせられている難敵の王鵬戦。引く場面はあっても、立て直してから力強く前に出た。まだ2日目とはいえ、場所前の調整でぎこ