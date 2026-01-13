「阪神新人合同自主トレ」（１２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）岡山の韋駄天（いだてん）はオレだ！！阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が１２日、幼なじみであるヤクルト同２位・松川（城西大）の“挑戦状”に受けて立つ構えを示した。「（記事は）見ました（笑）。この世界に入ったからには、一緒に成長していくライバルとしてやりたい」快足が売りの２人はともに岡山出身で実家は自転車で約５分の距