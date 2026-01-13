阪神・早瀬が母校・神村学園サッカー部の日本一を祝福した。中野陽斗主将（3年）らクラスメートも在籍する同部が、全国高校サッカー選手権の決勝で鹿島学園に3―0の快勝。「自分のことのように応援していたし、うれしい」と笑顔を見せた。自身は昨夏の甲子園大会初戦で敗退。同級生が成し遂げた史上6校目となる“夏冬2冠”の偉業を「これまでの努力のたまもの。おめでとうと伝えたい」と称えた。