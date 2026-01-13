俳優・杉咲花（２８）がこのほど、都内で行われた日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（１４日スタート。水曜、後１０・００）の第１話完成披露試写会トークイベントに、共演の成田凌、内堀太郎、脚本・演出の今泉力哉監督と登壇した。この日出席予定だった岡山天音は、体調不良により欠席した。杉咲は今作について「ポケットに忍ばせて、誰にも見られないようになでていたい」と表現し「手前みそだけど、すご