阪神・熊谷が、静岡市内で行う広島・菊池らとの合同自主トレを公開した。22年1月から弟子入りは5年目。今年は打撃強化に重点を置いていると明かした。「守備は基本、大事だとして、昨年の後半は全然打てなかった。菊池さんに聞きながら取り組んでいます」内外野を問わないハイレベルな堅守を武器に、昨季は自己最多の85試合に出場した。ここぞの一打で勝利に導くシーンもありながら、打率は.224。課題に挙げたのはレギュラー