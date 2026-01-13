毎日を心地よく過ごすために、肌に直接触れるアイテム選びはとても大切。無印良品から、オーガニックコットン100％の二重ガーゼを使用した「二重ガーゼドットドビー」シリーズが登場します。やわらかさと軽やかさを兼ね備えた素材は、リラックスしたいおうち時間にぴったり。インナーからルームウェアまで揃うラインナップで、自然体の心地よさを楽しめます♡ 二重ガーゼド