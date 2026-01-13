京都4R・新馬戦（ダート1800メートル）は道中2番手で進めた2番人気アメリカンスタイル（牡＝藤原、父ガンランナー）が直線、外から迫るキリオスとの追い比べで差し返し、初陣Vを飾った。ルメールは「スタートが良くて2番手のポジションを取れた。物見していたのでブリンカーを着けていたのも良かったね。直線、併せ馬になってから伸びてくれた。距離は延びてもいいし、伸びしろがある」と勝利をかみしめた。