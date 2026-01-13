京都5R・新馬戦（芝1600メートル）圧巻の逃げ切りだ。1番人気ニシノサリーナ（牝＝橋口、父シルバーステート）が5馬身差V。池添は「スタートが速く、押し出される形。それでも終始この馬のペース。完勝でしたね」と感心しきり。橋口師も「スピードが違いましたね。上のクラスなら普通に好位から競馬ができる。マイルくらいがちょうどいいですね」と視線の先に桜花賞（4月12日、阪神）を見据える。同厩の全兄に七夕賞、エプソム